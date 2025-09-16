Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gökhan Sazdağı ayağının tozuyla göz doldurdu! - Beşiktaş Haberleri

        Gökhan Sazdağı ayağının tozuyla göz doldurdu!

        Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği Gökhan Sazdağı, Başakşehir maçındaki performansıyla beğeni topladı.

        Giriş: 16.09.2025 - 11:49 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:49
        Ayağının tozuyla göz doldurdu!
        Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği Gökhan Sazdağı, Başakşehir maçındaki performansıyla beğeni topladı.

        Siyah-beyazlılara hazır gelen ve ayağının tozuyla 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, istekli ve gayretli oyunuyla güven verdi.

        Yüzde 85 pas isabeti ile oynayan Gökhan, 3 top çalarken 9 ikili mücadeleden de 6'sını kazandı.

        90 dakika boyunca sahada kalan Gökhan, savunmada hata yapmazken hücuma ise bindirmeleriyle ve paslarıyla katkı verdi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle transfer edilen Gökhan, ilk maçında alkışları toplarken sağ bekteki forma yarışında da öne geçen taraf oldu.

        Gökhan'ın Göztepe karşısında da 11'den başlaması bekleniyor.

