Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre bir açıklama yayınladı.



Başkan Fikret Orman'ın sözlerine de cevap veren Töre, "Fikret Orman'ın röportajda söylediği 'Oynamadan para kazanmak istedi. Ne yapalım? Biz de saygı duyduk' cümlesi bir iftiradır. Şimdiye kadar adı hiçbir haksızlıkla geçmemiş olan Beşiktaş Futbol Kulübü'nün Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önünde alacak olursak sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor" ifadelerini kullandı.