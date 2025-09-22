Gölcüklü Transit rekor kırdı

Ford Transit’in 60'ıncı yılı, İngiltere’de ilk kez düzenlenen Transit Festivali ile kutlandı.

Eski ve yeni nesil Transitlerin bir araya geldiği festivalde, tutkulu topluluğun oluşturduğu 201 araçlık konvoy Guinness tarafından “Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu” olarak tescillenerek dünya rekoru kırdı.

Ford’un en yeni nesil Transit modellerini tasarlayıp geliştirdiği Essex’teki Ford Dunton Teknik Merkezi’nde bir araya gelen 201 araçlık konvoy, 40 kilometrelik yolculuğun ardından Chelmsford City Hipodromu’nda gerçekleştirilen festival alanına ulaştı.

Konvoyda, benzinli ilk nesil Transitlerden en yeni E-Transit ve Transit Custom PHEV modellerine kadar her kuşaktan araç yer aldı. Festival kapsamında müşteriler, işletme sahipleri, iş ortakları, basın mensupları, Ford çalışanları ve Transit tutkunları bir araya gelerek, özel dijital sertifikalar ile Guinness Dünya Rekoru tesciline ortak oldu.

13 MİLYON TRANSIT'İN 5.2 MİLYONUNU OTOSAN ÜRETTİ

Guinness Dünya Dünya Rekorunu kıran konvoydaki araçlardan birini kullanan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "İlk aracın üretim hattından çıktığı 9 Ağustos 1965 tarihinden bu yana 13 milyondan fazla üretilmesi, Ford Transit’in başarısının en önemli kanıt" dedi.