        Gölcüklü Transit rekor kırdı - Otomobil Haberleri

        Gölcüklü Transit rekor kırdı

        Ford Transit'in 60'ıncı yılını kutlamak için ilk kez Transit Festivali düzenlendi. İngiltere'deki festivalde, bir araya gelen eski ve yeni nesil Ford Transitler, "En Büyük Ticari Araç Konvoyu" ile Guinness Dünya Rekoru kırdı. konvoydaki araçlardan birini kullanan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, bugüne kadar dünyada üretilen 13 milyon adet Transit'in 5.2 milyon adedinin Otosan tarafından üretildiğini bildirdi

        Giriş: 22.09.2025 - 10:38
        Gölcüklü Transit rekor kırdı
        Ford Transit’in 60'ıncı yılı, İngiltere’de ilk kez düzenlenen Transit Festivali ile kutlandı.

        Eski ve yeni nesil Transitlerin bir araya geldiği festivalde, tutkulu topluluğun oluşturduğu 201 araçlık konvoy Guinness tarafından “Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu” olarak tescillenerek dünya rekoru kırdı.

        Ford’un en yeni nesil Transit modellerini tasarlayıp geliştirdiği Essex’teki Ford Dunton Teknik Merkezi’nde bir araya gelen 201 araçlık konvoy, 40 kilometrelik yolculuğun ardından Chelmsford City Hipodromu’nda gerçekleştirilen festival alanına ulaştı.

        Konvoyda, benzinli ilk nesil Transitlerden en yeni E-Transit ve Transit Custom PHEV modellerine kadar her kuşaktan araç yer aldı. Festival kapsamında müşteriler, işletme sahipleri, iş ortakları, basın mensupları, Ford çalışanları ve Transit tutkunları bir araya gelerek, özel dijital sertifikalar ile Guinness Dünya Rekoru tesciline ortak oldu.

        13 MİLYON TRANSIT'İN 5.2 MİLYONUNU OTOSAN ÜRETTİ

        Guinness Dünya Dünya Rekorunu kıran konvoydaki araçlardan birini kullanan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "İlk aracın üretim hattından çıktığı 9 Ağustos 1965 tarihinden bu yana 13 milyondan fazla üretilmesi, Ford Transit’in başarısının en önemli kanıt" dedi.

        Yücetürk, Ford Otosan'ın 1967’den 2025 yılına kadar 5.2 milyon adet Ford Transit üreterek bu başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu vurguladı.

        2022 yılında Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası’nda başlayan E-Transit’in seri üretimi, Türkiye’nin ve Ford’un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı olarak tarihe geçti.

        Otosan'ın Yeniköy Fabrikası, Transit/Tourneo Custom’ın yeni nesil versiyonları ile tamamen elektrikli E-Transit Custom’ın üretim üssü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

