Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.482,29 %0,32
        DOLAR 41,2749 %0,09
        EURO 48,6088 %0,11
        GRAM ALTIN 4.849,01 %0,54
        FAİZ 41,10 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 54,78 %-0,13
        BITCOIN 112.932,00 %0,84
        GBP/TRY 56,0779 %0,40
        EUR/USD 1,1767 %0,03
        BRENT 66,56 %0,82
        ÇEYREK ALTIN 7.928,14 %0,54
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Goldtag 10 milyon dolar yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        Goldtag 10 milyon dolar yatırım aldı

        Dijital varlık geliştiricisi Goldtag, RePie Portföy'ün liderlik ettiği Seri A turunda 10 milyon dolar yatırımla 50 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Goldtag, 2026'da 5 milyon aktif kullanıcı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 12:52 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 milyon dolar yatırım aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Blok zinciri teknolojisini kullanarak altın, gümüş ve platin gibi değerli madenlerin alım satımını sağlayan ve sistemini farklı platformlara entegre eden dijital varlık geliştiricisi Goldtag, Seri A yatırım turunda 10 milyon dolar yatırım aldı. RePie Portföy liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda şirketin değerlemesi 50 milyon dolara ulaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre böylece Goldtag, 2023 yılı kasım ayında aldığı 1,1 milyon dolarlık tohum yatırımdan bu yana 10 kat büyüdü.

        Goldtag’te bugün itibarıyla 2,2 milyon aktif kullanıcı ayda 1 milyonun üzerinde işlem gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en büyük ödeme platformlarına hizmet veren şirket, mobil uygulaması üzerinden de kullanıcıların altın, gümüş ve platin alım-satımı yapabilmesini sağlıyor.

        REKLAM

        Goldtag Kurucu Ortağı ve CEO’su Dolunay Sabuncuoğlu, “Finansal erişimi sade, güvenli ve sosyal bir deneyime dönüştürüyoruz. Kısa sürede gelen yüksek ilgi, ürün-pazar uyumumuzu ve entegrasyon modelimizin sağlığını doğruluyor” açıklamasını yaptı. “Aldığımız bu yatırımla tokenizasyon altyapımızı devreye alacak, alternatif varlıklara erişimi ölçekli ve regülasyon uyumlu biçimde yaygınlaştıracağız. Değerli madenlerin ötesine geçerek kullanıcılarımıza tarım emtiası (buğday, arpa, mısır), enerji ürünleri (petrol, doğalgaz, elektrik), metaller (bakır, alüminyum, demir) ve güneş enerjisi santralleri gibi alternatif yatırım ürünlerine de erişim imkânı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

        "BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

        Yatırıma liderlik eden RePie Portföy’ün Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Girişim ekosistemindeki lokomotif rolümüzü selektif yatırımlarla sürdürüyoruz. RePie Portföy için teknolojiyle derinleşen finansal erişim ve regülasyon uyumu iki temel sütun. Goldtag tam da bu iki eksende fark yaratıyor. Entegrasyon gücüyle ölçekleniyor, uyum standartlarıyla sürdürülebilir bir pazar inşa ediyor. Yeni yatırımla hem Türkiye hem de Orta Doğu’daki büyümesini destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

        2 UNICORN İLE ANLAŞTI

        Şirketin 2026’da MENA bölgesinde açılım hedeflediği bilgisini veren Sabuncuoğlu, Orta Doğu pazarında 2 unicorn şirket ile anlaştıklarını duyurdu. “Bunun yanında bankacılık, e-ticaret ve menkul kıymet sektörlerinden 8 şirketle de entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tamamlandığında 40 milyon kişilik bir potansiyel kullanıcı havuzuna erişim sağlayacağız. Hedefimiz aktif kullanıcı sayımızı 2026’da 5 milyon kişinin üzerine çıkarmak” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Goldtag’in mobil uygulaması, değerli maden alım-satımının yanında, kullanıcıların düğün, doğum günü ya da “altın günü” gibi dijital etkinlikler oluşturulabilinmesine ve arkadaşlardan altın gibi kıymetli katkılar toplayabilmesine imkân tanıyor. Goldtag kullanıcılarına sadece 1 lira gibi küçük bir miktarla bile altın yatırımı yapma imkânı sunuyor.

        Kullanıcılar altını güncel kurdan bozdurup, TL karşılığını kendi banka hesabına 7/24 aktarabiliyor. İstediği takdirde çeyrek, yarım, tam ve gram olmak üzere farklı birimler üzerinden biriktirmeye devam edebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı