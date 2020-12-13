Gönül Dağı 9. yeni bölüm fragmanı yayında! Gönül Dağı 8. son bölüm

Gönül Dağı 8. son bölümünde; Uçağın çalınması sadece Taner ve amcaoğullarını değil, tüm kasabayı derinden üzmüştür. Tüm kasabalı elbirliğiyle uçağı aramaya koyulurken herkesin aklında tek bir soru vardır: Uçağı kim çaldı? Gönül Dağı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Gönül Dağı 8. son bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 9.. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek’e henüz duygularını açamayan Taner, bu sefer kararlı bir şekilde aşkını ilan etmeye karar verir. Dilek’in buna cevabı ne olacaktır?

Veysel ile Cemile’nin evliliklerinde aldığı karar nedir? Asuman’ın Ramazan’a kendini affettirebilmek için yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır? Ortadan kaybolan Sefer’in büyük sırrına şahit olan Zahide ne yapacaktır?