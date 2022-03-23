Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönül Dağı Rıfat neden yok ve diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı'nda Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü?

Bu sene 2. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi her hafta sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri Gönül Dağı dizisinde Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü, ne oldu sorusu araştırılıyor.

  • 01
    Gönül Dağı Rıfat neden yok ve diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı dizisinde Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü, ne oldu?

    TRT 1 dizilerinden Gönül Dağı'nın yeni fragmanı sosyal medyada olay oldu. Gönül Dağı dizisi fragmanında "Rıfat ortada yok" cümlesinin ardından bütün köyün Rıfat'ı aramaya başlaması dikkat çekiyor. Taner'in "Nasıl geç kaldık? Rıfat" sözleri Gönül Dağı Rıfat öldü mü, diziden ayrıldı mı sorularını gündeme getirdi. 
  • 02
    Gönül Dağı Rıfat neden yok ve diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı dizisinde Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü, ne oldu?

    GÖNÜL DAĞI RIFAT ÖLDÜ MÜ?

    Bozkırda bir Anadolu masalı sloganıyla ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Amcaoğlu Rufat'ın bir anda ortadan kaybolması olay oluyor. Meryem'in terk ettiği Rıfat'ın yaşadığı yıkımdan sonra ekranda görünmemesi diziseverlerin dikkatinden kaçmadı. 26 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Gönül Dağı yeni bölümü gündemde. 

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Gönül Dağı dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Rıfat'ın başına gelenler ve diziden ayrılıyor mu sorusunun cevabı dizisinin bu hafta ve bundan sonraki haftalarda ekrana gelecek bölümleriyle birlikte netleşecek. Rıfat'ın öldüğüne dait bir bilghi henüz bulunumuyor. 
  • 03
    Gönül Dağı Rıfat neden yok ve diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı dizisinde Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü, ne oldu?

    GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM ÖZET

    Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel’in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem’in bazı tereddütleri vardır. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir?

    Diğer yandan Kenan’ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.