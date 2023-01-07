"Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?" soruları gündeme geldi. TRT 1 ekranlaarında izleyiciyle buluşaan yapım özellikle dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden "Gönül Dağı bitti mi, final mi yaptı, neden yok?" soruları da yeni bölüm araştırmalarını beraberinde getirdi. İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...