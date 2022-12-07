GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer’le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer’in Gedelli’ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer’in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer’i bulabilecekler midir?