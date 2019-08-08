Google arama geçmişi temizleme nasıl yapılır? Google arama geçmişi nasıl silinir/temizlenir? hts

Dünyanın en popüler arama motoru Google'da diğer arama motorlarında olduğu gibi yapılan aramalar ve girilen web siteleri saklı tutuluyor. Bu da kullanıcının rahatsız edici reklamlar veya istenmeyen hizmetlerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

Eğer istemediğiniz reklam ve içerikle karşılaşmakten rahatsız oluyorsanız, Google arama geçmişinizi temizleyerek, bu durumdan kurtulabilirsiniz.

İşte, bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden Google arama geçmişi temizleme işlemi!

Dünyanın en popüler arama motoru Google'da diğer arama motorlarında olduğu gibi yapılan aramalar ve girilen web siteleri saklı tutuluyor. Bu da kullanıcının rahatsız edici reklamlar veya istenmeyen hizmetlerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

Eğer istemediğiniz reklam ve içerikle karşılaşmakten rahatsız oluyorsanız, Google arama geçmişinizi temizleyerek, bu durumdan kurtulabilirsiniz.

İşte, bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden Google arama geçmişi temizleme işlemi!

BİLGİSAYARDAN (PC) GOOGLE ARAMA GEÇMİŞİ TEMİZLEME

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer'i tıklayın.

Geçmiş Geçmiş'i tıklayın.

Solda Tarama verilerini temizle'yi tıklayın. Bir kutu görüntülenir.

Açılan menüde indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

"Tarama geçmişi" de dahil olmak üzere, Chrome'un temizlemesini istediğiniz bilgilerin kutularını işaretleyin.

Verileri temizle'yi tıklayın.

ANROID'DE GOOGLE ARAMA GEÇMİŞİ TEMİZLEME

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Sağ üstte Diğer Geçmiş'e dokunun.

Adres çubuğunuz ekranın alt tarafındaysa adres çubuğunda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Geçmiş'e dokunun.

Tarama verilerini temizle'ye dokunun.

"Zaman aralığı"nın yanında indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

"Tarama geçmişi"ni işaretleyin. Silmek istemediğiniz diğer verilerin işaretini kaldırın.

Verileri temizle'ye dokunun.

IOS'TA GOOGLE ARAMA GEÇMİŞİ TEMİZLEME

iPhone veya iPad'inizde Chrome uygulamasını açın.

Sağ altta Diğer Geçmiş'e dokunun.

Altta Tarama Verilerini Temizle'ye dokunun.

Tarama geçmişi'ni kontrol edin. Varsayılan olarak işaretlenmiş olabilir.

Silmek istemediğiniz diğer öğelerin işaretini kaldırın.

Tarama Verilerini Temizle Tarama Verilerini Temizle'ye dokunun.

Sağ üstte Bitti'ye dokunun.

ANROID'DE GOOGLE ARAMA GEÇMİŞİ TEMİZLEME

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Sağ üstte Diğer Geçmiş'e dokunun.

Adres çubuğunuz ekranın alt tarafındaysa adres çubuğunda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Geçmiş'e dokunun.

Tarama verilerini temizle'ye dokunun.

"Zaman aralığı"nın yanında indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

"Tarama geçmişi"ni işaretleyin. Silmek istemediğiniz diğer verilerin işaretini kaldırın.

Verileri temizle'ye dokunun.

BİLGİSAYARDAN (PC) GOOGLE ARAMA GEÇMİŞİ TEMİZLEME

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer'i tıklayın.

Geçmiş Geçmiş'i tıklayın.

Solda Tarama verilerini temizle'yi tıklayın. Bir kutu görüntülenir.

Açılan menüde indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

"Tarama geçmişi" de dahil olmak üzere, Chrome'un temizlemesini istediğiniz bilgilerin kutularını işaretleyin.

Verileri temizle'yi tıklayın.