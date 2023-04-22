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Teknoloji dünyasında yapay zekâ yarışı her geçen gün daha da çok kızışıyor. Microsoft destekli OpenAI şirketinin hayata geçirdiği yapay zekâ uygulaması ChatGPT'nin muazzam bir hızla gelişmesi, kullanıcıların olumlu tepkileri ve sayısının her geçen gün artması diğer tekno devlerin de bu yarışta geride kalmamak için bir çaba içerisine girmesine sebep oldu. Elon Musk gibi dev teknoloji patronları önceleri bu gelişime karşı çıksa da daha kendi ürünlerini de piyasaya sürerek bu yarışa katıldılar.

Google da bu yarışta geride kalmamak için yeni bir adım attı. Firma, içeriği tanımlamak yerine oluşturmak için geçmiş verilere dayanan teknoloji olan üretken AI ile işbirliğine izin veren bir deneme olarak tanımladığı Bard'ın yeni güncellemesi ile birlikte artık insanların yazılım geliştirmek için kod yazmalarına yardımcı olacağını açıkladı.

20 PROGRAMLAMA DİLİNDE KOD YAZABİLİYOR

Google, yaptığı açıklamada, Bard'ın Java, C ++ ve Python dahil olmak üzere 20 programlama dilinde kod yazabileceğini ve ayrıca kullanıcılara kod ayıklamaya ve açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Şirket, Bard'ın "Bu kodu daha hızlı yapabilir misiniz?" gibi basit istemlerle daha hızlı veya daha verimli hale getirmek için kodu optimize edebileceğini de açıkladı.

Şu anda, Bard'a Google'ın geleneksel arama aracını çalıştırmak yerine botla sohbet edebilen ve soru sorabilen küçük bir kullanıcı grubu tarafından erişilebiliyor.