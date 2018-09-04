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İnternetten mağazaya her adımı izlemiş!

Teknoloji devi Google ile Mastercard'ın yaptığı ve kamuoyuna duyurulmayan gizli bir anlaşma ortaya çıkarıldı. Buna göre Google, internetten yapılanların yanısıra mağazalardan fiziki olarak yapılan alışverişleri de adım adım izleyebiliyor

04.09.2018 - 12:41 | Güncelleme:

 

 

İnternette online satışlar başta olmak üzere tüketici trendlerini adım adım izleyebilen Google’ın bu gücünü bir adım daha öteye taşımak için önemli bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı Bloomberg tarafından ortaya çıkarılan bu gizli anlaşmanın diğer tarafı ise uluslararası ödeme sistemleri kuruluşu Mastercard.

Bloomberg’in haberine göre Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Google, tüketicilerin perakende satışlarını da takip edebilmeyi hedefliyor. Her iki tarafın da henüz resmi olarak duyurmadığı anlaşmanın, internetten yapılmayan satın alma verilerini kapsadığı belirtiliyor.

Böylece küresel internet arama motoru pazarında yüzde 90’lık pay ile internet trendlerini elinin altında tutan Google, tüketicilerin çevrimdışı alışveriş trendlerini izleyebilecek.

Google ve Mastercard’ın tüketicilerin alışveriş trendlerini analiz etmek için yaklaşık 4 yıldır bir işbirliği yaptığına dikkat çekilen Bloomberg’in haberinde, taraflar arasında yapılan ve geçmişi birkaç yıl öncesine dayanan anlaşma karşısında Google’ın Mastercard’a milyonlarca dolar ödediği belirtildi.

KART İŞLEMLERİNİN YÜZDE 70’İNİ TOPLAMIŞ

Google, internet kullanıcıların dijital ayak izlerini takip ederek, fiziksel bir ortamda son bulan alışveriş yolculuklarını ölçümlemek isteyen marka ve şirketler için 2017 yılında “Store Sales Measurement” adlı servisini kullanıma sunmuştu.

Google ile Mastercard arasında yapılan anlaşma kapsamında paylaşılan işlem verilerin de bu serviste kullanıldığı ifade edilirken; Google geçen yıl iş ortaklarının kimler olduğunu açıklamadan duyurduğu bu servis aracılığıyla, ABD kredi ve banka kartı işlemlerinin yaklaşık yüzde 70’ini topladığı açıklamıştı.

Anlaşmanın detayları hakkında resmi açıklama yapılmazken, Bloomberg’e konuşan Google’ın bir sözcüsü, “İş ortaklarımızla hiçbir kişisel bilgiyi paylaşmıyoruz. Onlar aracılığıyla banka ve kredi kartı bilgileri gibi hiçbir kişisel bilgiye ulaşmıyoruz” dedi. İşbirliği kapsamında kullanıcı harcamalarını gizli tuttuğunu savunan Google, yalnızca reklamlar ve satın alma sonuçları üzerine eğilimleri reklam verenlere sağladığını ifade etti.

 

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