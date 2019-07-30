Google Pixel 4 bu iki çarpıcı özellikle gelecek

Google, akıllı telefon serisi Pixel’e ekim ayında eklemeyi planladığı yeni modeli Pixel 4 ile telefon kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor.

Google’ın resmi blogundan paylaştığı bilgiye göre Pixel 4 kullanıcıları, hareket sensörü ve yüz kilidi açma alanında iki büyük yenilikle tanıştıracak.

Bu konuda hayli iddialı olan Google, yeni özelliklerle ilgili olarak “Telefonu tutmayın: Pixel 4’e yeni özellikler geliyor” başlıklı bir video da paylaştı.

Videoda, kullanıcı yeni yüz kilidi özelliği sayesinde telefonun kilidini hiçbir şeye dokunmadan açabiliyor. Yine kilit açıldıktan sonra da “Motion Sense” adı verilen özellikle, telefondaki uygulamaları ve fonksiyonları ekrana dokunmasına gerek kalmadan, el hareketleriyle çalıştırıp, kontrol edebiliyor.

Pixel Ürün Müdürü Brandon Barbello imzasıyla yayınlanan blog yazısında verilen bilgiye göre Google’ın Gelişmiş Teknoloji ve Projeler Ekibi (ATAP),son 5 yıldır hareket algılayıcı bir radar olan “Soli” üzerinde çalışıyor. Bu radar sistemi teknolojisi aslında onlarca yıldır uçakları ve diğer büyük nesneleri tespit etmek için kullanılıyor.

İŞTE GOOGLE PIXEL 4

Barbello, Pixel 4’e uyarladıkları bu teknolojiyle ilgili olatak, “Biz de bunun için telefondaki küçük hareketleri algılayan, yazılım algoritmalarıyla gelişmiş donanım algılayıcılarını birleştiren Pixel 4'ün en üstünde bulunan minyatür bir sürüm geliştirdik. Böylece telefon, hareketleri tanıyıp, yakınınızdayken sizi algılayabiliyor” dedi.

Pixel 4’ün Soli'li ilk cihazları olacağını söyleyen Brandon Barbello, “Sadece elinizi sallayarak şarkıları atlamanıza, alarmları ertelemenize ve telefon konuşmalarını susturmanıza izin veren yeni Motion Sense özelliklerimizi güçlendirecek. Bu yetenekler sadece bir başlangıç” diye konuştu.