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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Yasal Google URL’leri üzerinden yayılan bu saldırılara dikkat

Hacker’ların web sitesi iletişim formlarını kötüye kullandıkları ve Google URL’leri üzerinden kötü amaçlı yazılımları yaymayı hedefledikleri yeni bir siber saldırı kampanyası başlattıkları belirlendi. Siber güvenlik uzmanları, şirketlerin ve müşterilerin bilgilerinin zarar görmemesi için alınması gereken 5 önlemi sıraladı.

Google URL’leri üzerinden saldırıyorlar! Haberler
HABERTURK.COM

Siber saldırılar her geçen gün çeşitlenirken, müşterileri ve şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Microsoft tarafından yapılan bir açıklamaya göre, hackerler yeni bir siber saldırı kampanyası ile IcedID bankacılık trojanını yaymaya yardımcı olan URL’leri hedefliyor.

Yasal web sitelerinde bulunan iletişim formlarını kötüye kullanarak kurumları hedefleyen hackerler, CAPTCHA korumalarını atlayarak kullanıcıların meşru gibi görünen kötü amaçlı e-posta almasını sağlıyor.

Hackerlerin, "Hemen indirin.” ve “Bunu kendiniz kontrol edin." gibi mesajlarla aciliyet duygusu yaratarak kullanıcıları harekete geçirdiğine dikkat çeken bilgi güvenliği kuruluşu Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, bu saldırılardan zarar görmek istemeyen şirketler ve kullanıcılar için 5 temel öneride bulundu.

YASAL GOOGLE URL’LERİ ÜZERİNDEN YAYILIYOR

Günümüzde birçok web sitesi, ziyaretçiler ve kurumlar arasında iletişim kurmanın bir yolunu sağlamak için iletişim formları içeriyor. Bu iletişim bilgileri şirketler tarafından çeşitli yollarla korunurken, CAPTCHA korumalarını atlayan hackerler iletişim formları aracılığıyla oluşturulan e-posta akışına sızabiliyor.

Hackerlerin, IcedID bankacılık trojanını yaymaya yardımcı olan URL’leri içeren e-postalar ile özellikle finans kurumlarına zarar verebileceğini belirten Gürsel Tursun, bu yazılımın diğer kötü amaçlı yazılımları dağıtmak için kullanılabileceği ve başka tehditleri de beraberinde getirebileceği konusunda şirketleri uyardı.

URL SALDIRILARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Şirketlerin ve kullanıcıların URL saldırılarına karşı alabilecekleri önlemler şu şekilde sıralanıyor:

1- Güçlü bir uçtan uca güvenlik çözümü kullanın

Kötü amaçlı yazılımları durdurmanın en önemli yollarından biri çok güçlü bir uçtan uca güvenlik çözümüne sahip olmaktır. Bu çözümler uç nokta aygıtlarınıza yükleniyor ve kötü amaçlı yazılımların şirket sistemlerine bulaşmasını engelliyor.

2- Ağ geçidinin içinde ve dışında e-posta güvenliğine önem verin

Saldırılar yaygın olarak e-posta yoluyla iletildiğinden, kötü amaçlı yazılımı durdurmak için e-posta güvenliği çok önemlidir. Güvenli e-posta ağ geçidi teknolojileri, tehditleri tanımlamak ve kullanıcılara teslim edilmelerini engellemek için e-posta iletişimini URL savunmaları ve ek sanal alanıyla filtreliyor.

3- Web filtreleme ve izolasyon teknolojilerine sahip olun

DNS web filtreleme çözümleri, çalışanların tehlikeli web sitelerini ziyaret etmelerini ve kötü amaçlı dosyalar indirmelerini engellerken, virüslerin internetten indirilmesini de engellemeye yardımcı oluyor.

4- Çalışanlara siber güvenlik eğitimi verin

Şirketlerin çalışanlarına siber güvenlik eğitimlerini vermesi, kimlik avı saldırılarından fidye yazılımı saldırılarına kadar birçok saldırı çeşidine kadarı savunma bilgisini kazandırabilir. Çalışanlardan kaynaklı siber zafiyetlerin önüne geçilebilir.

5- Verileri yedeklemeyi unutmayın

Bir fidye ya da kötü amaçlı yazılım saldırısı başarılı olursa ve şirket verileri tehlikeye atılırsa, şirketi korumanın en iyi yolu, ihtiyacınız olan verileri hızlı bir şekilde geri yükleyebilmek ve çalışmama süresini en aza indirmektir. Şirket verilerinin, ana depolama alanı, yerel diskler ve bulut süreklilik hizmetinde dahil olmak üzere birden çok yerde yedeklenmesi öneriliyor.

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