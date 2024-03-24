Google ve Apple'ın rekabet düzenleyicileri sebebiyle bölünmesi gündemde

Big Tech, Atlantik'in her iki yakasındaki antitröst düzenleyicilerinin, sektör için bir ilk olan Apple ve Alphabet'in Google'ına ayrılma emirlerine yol açabilecek rekabete aykırı uygulamalar iddiasıyla baskı yapması nedeniyle on yıllardır en büyük zorluğuyla karşı karşıya. Bu durum, AB ve ABD’deki davaların açılmasını takiben çeşitli ülkelerde artan antitröst soruşturmalarında görüldüğü gibi, dünya çapındaki gözetmenlerin de üzerine atlamasına ilham verebileceği konuşmalarını beraberinde getiriyor.

AT&T’nin tam 40 yıl önce bölünmesinden bu yana, şimdiye kadar ABD’de bir düzenleyici tarafından bölünme olasılığıyla karşı karşıya kalan hiçbir şirket olmamıştı. Google, AB’nin suçlamalarına katılmadığını belirtirken, Apple ise ABD davasının gerçekler ve hukuk açısından yanlış olduğunu söyledi.

REKLAM 1984’te AT&T, yirminci yüzyılın en güçlü tekelini açmak için “Baby Bells” olarak adlandırılan yedi bağımsız şirkete bölündü. Şu anda hayatta kalan tek varlıklar AT&T, Verizon ve Lumen’dir. Düzenleyiciler şimdi, Apple ve Google gibi şirketlerin, müşterilerin rakip hizmetlere geçişini zorlaştıran ürünlerinin etrafında geçilmez ekosistemler inşa ettiklerini, bu da “walled gardens” teriminin ortaya çıkmasına yol açtığını iddia ediyorlar. APPLE'A DAVA AÇILDI ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta, iPhone üreticisini akıllı telefon pazarını tekel altına almak, rakipleri engellemek ve fiyatları şişirmekle suçladıktan sonra, rekabeti yeniden sağlamak için bir bölünme emrinin dışlanmadığı konusunda 2,7 trilyon dolarlık şirket Apple’ı uyardı. Ancak, Apple’ın savaşacağını vadettiği dava, karar verilmesi muhtemelen yıllar alacak.

ABD’nin eylemleri, bu hafta Avrupa genelinde diğer artan tehditlerin ardından geldi. Yakında, Apple, Meta Platformları ve Alphabet’in, potansiyel Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ihlalleri için inceleneceği ve tekrarlanan ihlaller için ağır para cezalarına ve hatta bölünme emirlerine yol açabileceği konusunda daha fazla incelemeyle karşı karşıya kalacak. AB rekabet şefi Margrethe Vestager, geçen yıl Google’ı para kazandıran reklam teknolojisi işinde rekabet karşıtı uygulamalarla suçladığında ve satış tarafı araçlarını elden çıkarması gerekebileceğini söylediğinde radikal önlemler için zemin hazırladı. Google’ın kendi çevrimiçi dijital reklamcılık teknolojisi hizmetlerini reklam verenlere ve çevrimiçi yayıncılara karşı kayırmaktan alıkoyacağı için, Google’ın bazı varlıklarını satmasını gerektirmenin, çıkar çatışmalarından kaçınmanın tek yolu gibi göründüğünü belirtti. Vestager’in yıl sonuna kadar nihai bir karar vermesi bekleniyor.