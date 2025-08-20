Google, yapay zekanın enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santral kuruyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla büyüyen enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiye yöneliyor. Kairos Power ve Tennessee Valley Authority (TVA) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, Tennessee’nin Oak Ridge bölgesinde 50 megavatlık küçük modüler nükleer reaktör (SMR) olan Hermes 2 kurulacak. 2030’da devreye girmesi planlanan bu reaktör, Google’ın veri merkezlerinin enerji talebini karşılamayı ve karbon nötr hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yapay zekanın artan enerji tüketimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlarını zorlarken, nükleer enerji güvenilir ve sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

YENİ NESİL NÜKLEER TEKNOLOJİ

Kairos Power tarafından geliştirilen Hermes 2 reaktörü, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak erimiş florür tuzuyla soğutma teknolojisi kullanıyor. Bu yenilikçi yöntem, daha düşük maliyetler ve daha kısa inşaat süreleri sunuyor. 50 megavat kapasiteyle başlayacak proje, 2035 yılına kadar toplam 500 megavat enerji üretimine ulaşmayı hedefliyor. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), Kasım 2024’te Hermes 2 için inşaat izni verdi; ancak işletme lisansı için onay süreci devam ediyor.