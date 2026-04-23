'GORA 4 GORA'nın okuma provası yapıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, merakla beklenen yeni filmi 'GORA 4 GORA'nın okuma provasından fotoğraf paylaştı
Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:07
Cem Yılmaz, efsaneleşen 'G.O.R.A.' serisini yeni bir filmle beyazperdeye taşıyor. Yılmaz, serinin merakla beklenen yeni halkası 'GORA 4 GORA' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Cem Yılmaz, daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularla projede rol alacak isimleri paylaşmıştı. Filmin kadrosunda; Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Bora Akkaş gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel, Ayumi Takano, Okan Çabalar ve Ahmet Pınar gibi isimler yer alacak.
Ünlü komedyen, son olarak 'GORA 4 GORA'nın okuma provasına ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı.
