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Adana'da yaşandı! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı

Adana'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kentte bir çekici kasasındaki kamyon ile köprüye sıkıştı. Ortaya ise şoke eden görüntüler çıktı

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DHA
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    Adana'da çekiciye yüklü kamyonun kasası, seyir halindeyken otoyol köprüsüne çarparak sıkıştı. Araç, vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

     
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    DHA'da yer alan habere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi.
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    Ümit Kalender yönetimindeki çekicide yüklü kamyonun kasası, Tarsus- Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu köprüsüne çarparak sıkıştı. 
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    Cadde, kent merkezi istikametine trafiğe kapatıldı. Köprüye sıkışan kamyon, vinç ile 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. 
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    Çevredekiler çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

    Çekici ve kamyonun hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler
  • Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler

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