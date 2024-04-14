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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:58 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:58
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        Acı olay! Görevi başında hayatını kaybetti
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        Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Ercan Dursun (38), dün Samsun-Sinop karayolu Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bayram tedbirleri kapsamında yol kontrolü yaptığı esnada rahatsızlandı.

        Arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Dursun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Evli ve 3 çocuk babası olan 15 yıllık polis memuru Ercan Dursun'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Dursun'un cenazesi, 15 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde yapılacak törenin ardından Bafra ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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