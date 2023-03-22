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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Görkem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

GÖRKEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Görkem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Görkem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Görkem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GÖRKEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Görkem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa. Büyüklük.

GÖRKEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Görkem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Görkem adını koymak caizdir.

GÖRKEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Görkem ismini kullanan 30.234 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Görkem ismini kullanan 6.630 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Görkem ismini kullanan 2.628 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Görkem ismini kullanan 3.108 kişi bulunmaktadır.

GÖRKEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Görkem ismindekilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır. Ancak Kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli bireylerdir.

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