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        Haberler Magazin Görkem Sevindik'in ek işi: Kantincilik - Magazin haberleri

        Görkem Sevindik'in ek işi: Kantincilik

        Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 08:35
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        Ünlü oyuncunun ek işi: Kantincilik
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        'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Pusat Çakır' karakteriyle akıllara kazınan, 'Söz', 'Ramo', 'Mavera', 'Kahraman Babam' ve 'Ateş Kuşları' adlı yapımlarda da rol alan Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeydi.

        HASTANENİN KANTİNİNDE SATIŞ YAPTI

        Ünlü oyuncu, hastanenin kantininde satış yaparken objektiflere yansıdı. Sevindik'i gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen hayranları, oyuncunun o anlarını görüntüledi. Görkem Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nde satış yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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