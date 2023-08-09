Görkem Sevindik'in ek işi: Kantincilik
Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi
'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Pusat Çakır' karakteriyle akıllara kazınan, 'Söz', 'Ramo', 'Mavera', 'Kahraman Babam' ve 'Ateş Kuşları' adlı yapımlarda da rol alan Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeydi.
HASTANENİN KANTİNİNDE SATIŞ YAPTI
Ünlü oyuncu, hastanenin kantininde satış yaparken objektiflere yansıdı. Sevindik'i gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen hayranları, oyuncunun o anlarını görüntüledi. Görkem Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nde satış yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğraflar: İHA