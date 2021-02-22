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Gözlerinin Ardında konusu ne? Gözlerinin ardında dizi oyuncuları kim? Gözlerinin Ardında 2. sezon gelecek mi?

Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi sosyal medyanın gündeminde. Sarah Pinborough’ın Behind Her Eyes ardlı kitabından uyarlanan ve Netflix'te 17 Şubat tarihinde yayınlanmaya başlayan Gözlerinin ardında dizi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Gözlerinin Ardında konusu ne? Gözlerinin ardında dizi oyuncuları kim? Gözlerinin Ardında 2. sezon gelecek mi?

Gözlerinin Ardında konusu ne? Gözlerinin ardında dizi oyuncuları kim? Gözlerinin Ardında 2. sezon gelecek mi?

Netflix'in yeni dizisi Gözlerinin Ardında, bir anda en çok merak edilen dizilerden biri oldu. Netflix'in Kiitaplardan Uyarlanan Diziler kategorisinde seyirciyle buluşan Gözlerinin Ardında dizisi konusuve oyuncuları çok konuşuluyor. Gözlerinin Ardında konusu ne? Gözlerinin ardında dizi oyuncuları kim? Gözlerinin Ardında 2. sezon gelecek mi?

NETFLİX GÖZLERİNİN ARDINDA KONUSU NE?

Sarah Pinborough'nun popüler romanından uyarlanan psikolojik gerilimde türündeki Gözlerinin Ardında dizisi, eşinden boşanmış bekâr bir annenin, psikiyatrist patronuyla ilişki yaşamasını ve bu ilişki esnasında onun gizemli karısıyla da gizlice arkadaşlık kurmasını konu alıyor. Bekâr anne, psikiyatrist patronu ve karısıyla kurduğu bu ilişkide kendini sapkın zihin oyunlarının içinde buluyor.

GÖZLERİNİN ARDINDA OYUNCULARI

Simona Brown
Eve Hewson
Tom Bateman
Robert Aramayo
Tyler Howitt
Georgie Glen

GÖZLERİNİN ARDINDA İKİNCİ SEZON GELECEK Mİ?

Dizinin ikinci sezonu takipçileri tarafından merak ediliyor ancak ne Netflix'ten ne de dizi ekibinden 2. sezona dair bir açıklama henüz gelmedi.

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