Göztepe: 2 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, evinde Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Arda Okan Kurtulan'ın golleriyle galip gelen Göztepe, puanını 32'ye yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Samsunspor ise haftayı 25 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan attı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini iki maça çıkaran Göztepe, puanını 32'ye çıkardı. Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan Samsunspor ise 25 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Samsunspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak.