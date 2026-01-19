Habertürk
        Göztepe: 3 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 3 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. 4 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 22:07 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:07
        Göztepe'den üst üste 3. galibiyet!
        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. Mücadele İzmir ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Novatus Miroshi, 63'te Arda Kurtulan ve 82. dakikada ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Rizespor'un tek golü ise 60. dakikada Qazim Laci'den (p) geldi.

        Bu sonucun ardından Göztepe üst üste 3. galibiyetini aldı ve 35 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Ç. Rizespor ise 18 puanda kaldı.

        Ligin 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

