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Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, sezonun 42. ve son haftasında Göztepe ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın farklı skorla galip gelmemesini bekleyecek. Peki Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair ayrıntılar...

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı. Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleyi bugün yapacak.

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ARALARINDAKİ SON 2 MAÇI GÖZTEPE KAZANDI

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.

Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

KAZANIP GALATASARAY MAÇ SONUCUNU BEKLEYECEK

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER KİMLER?

Sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın yarınki mücadelede sahada olması beklenmiyor.

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, forma giymedikleri Fatih Karagümrük maçının ardından çeşitli gerekçelerle tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

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