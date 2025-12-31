Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Ahmed Ildız, Çorum FK'ya transfer oldu - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Ahmed Ildız, Çorum FK'ya transfer oldu

        Göztepe'nin 29 yaşındaki orta sahası Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibe 2023-2024 sezonunda katılan Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu.

        30 Haziran 2026'ya kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemesi üzerine ayrılığın gerçekleştiği öğrenildi.

        Bu sezon lig ve kupada toplam 8 maçta görev alan Ahmed, 96 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!

        Meksika'nın güneyindeki bir eyalette 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cip, dereye yuvarlandı... Can kayıpları var! Kar bu sefer ağlattı!
        Cip, dereye yuvarlandı... Can kayıpları var! Kar bu sefer ağlattı!
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Son aday Timber!
        Son aday Timber!
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı