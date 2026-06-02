Göztepe'de ayrılık: Uğur Kaan Yıldız
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Giriş: 02 Haziran 2026 - 21:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Uğur Kaan Yıldız ile yola devam etmeme kararı alındı.
Kulübün açıklamasında, "Uğur Kaan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
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