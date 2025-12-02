Göztepe'de Taha parladı!

Göztepe'nin defans oyuncusu Taha Altıkardeş, Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Antalyaspor maçında takımına beraberliği getiren golü atan 22 yaşındaki futbolcu son 4 maça ilk 11'de başladı. Sezonun ilk haftalarında genellikle yedek kulübesinde oturan genç stoper yaşanan sakatlıkların ardından formayı kaptı.

Mevkidaşları Furkan Bayır ve Brezilyalı Alan Godoi'nin yokluğunda iyi bir performans ortaya koyan Taha, teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmeyi başardı. Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren Taha Altıkardeş'in pazar günü Trabzonspor'la iç sahada oynanacak müsabakada da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer almıştı.