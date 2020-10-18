Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ilk 45 dakikada biri Fenerbahçe biri Göztepe lehine iki penaltı kararı verirken sarı-kırmızılı kulübün kazandığı penaltı tartışma yarattı. Spor yorumcularının penaltı değerlendirmeleri şöyle:

RIDVAN DİLMEN: Kuralları ayırmak lazım, futbolu çirkinleştiren kurallar var. İnsan doğal halinden nasıl korunabilir? Ben, Atilla Karaoğlan olsam Ozan Tufan'ın yaptığına %70 faul verirdim, Halil ile olduğu pozisyonda gereksiz bir omuz vurdu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı %100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. VAR protokolleri değişecektir, mutlaka değişecektir. Tuhaf bir hakem yönetimi var, herkesi şaşırtıyorlar.

ERMAN TOROĞLU: Hakemlerin bir bahanesi yok, size artık VAR'ı verdiler. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önce, ki penaltı net penaltı, bir faul pozisyonu var, top taca çıktı ve sonra gol oldu. Göztepe'nin lehine bir faul olacakken, taç oldu ve pozisyon gidip penaltı oldu. Hakem oyunu bilmiyor, skandal bir karar. Top taca çıkmayıp devam etse, belki VAR'dan dönebilirdi. Göztepe'nin kazandığı penaltı, kesinlikle penaltı değil. Yüzde yüz penaltı değil. Peki VAR, niye çağırmıyorsun? Hakem aldanabilir, topçu kendini attı çünkü, sen çağır, yine versin ya da vermesin. Nasıl iş bu, olacak şey değil.