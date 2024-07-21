Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe hazırlık maçında moral depoladı - Futbol Haberleri

        Göztepe hazırlık maçında moral depoladı

        Göztepe, Slovenya kampında İngiliz ekibi Luton Town 3-2 mağlup ederek moral depoladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe hazırlık maçında moral depoladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da kamp yaparken hazırlık maçları oynamaya da devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe, üçüncü maçında ise bugün İngiliz ekibi Luton Town’ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı. Göztepe böylece hazırlık maçındaki ilk galibiyetini aldı.

        Öte yandan sarı-kırmızılılar, kampın son hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvat takımı NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek.

        GÖZTEPE'NİN OYUNU ÜMİT VERDİ

        Slovenya kampında geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden Luton Town’ı 3-2 mağlup eden Göztepe, sergilediği performansla da beğeni topladı. Transfer yapılmamasına rağmen eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde geçtiğimiz sezon 1. Lig’de forma giyen oyuncularından yararlanma devam ediyor. Bu durum üzerine harekete geçen Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de düzenlediği basın toplantısında iki forvet alınacağı söylemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla heyecanlı olduklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!