Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında yolların ayrıldığı Kemal Özdeş yerine eski teknik direktörleri Tamer Tuna ile anlaşma sağlayan Göztepe, resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 3,5 yıllık anlaşma sağlanan Tamer Tuna ile resmi sözleşmenin imzalandığını resmen duyurdu. Tamer Tuna ve ekibinin bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda görev başı yapacağı da kaydedildi.

Kulüp sitesi, başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna'nın el sıkıştıkları bir fotoğraf karesini de paylaştı.

İLK DÖNEMİNDE BAŞARILI OLMUŞTU

14 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönen Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde özellikle ilk yarıda dikkatleri çekmişti. 2017-18 sezonunda 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgiyle 49 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Demir Grup Sivasspor'u geride bırakarak sezon sonunda 6. sırada yer almıştı. İç sahada 29 puan toplayan ve en başarılı 6. ekip olan Göztepe, deplasmanda da 20 puana ulaşmış ve burada da en başarılı 6. takım olmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 27. sezonunu geride bırakan ve bu yıl 800. maçını oynayan Göztepe, Tuna yönetiminde yakaladığı yüzde 38,2 galibiyet oranıyla ligde en başarılı 8. sezonunu geçirmişti.

Ligi 3. sırada tamamladığı 1970-1971 sezonunda yüzde 46,7 galibiyet oranıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, 27 yıllık Süper Lig geçmişinde en başarılı ilk 10 sezonu ve galibiyet yüzdeleri şöyle şöyle: