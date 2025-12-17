Habertürk
        Göztepe, İsviçreli oyuncuyu açıkladı - Göztepe Haberleri

        Göztepe, İsviçreli oyuncuyu açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:27 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:27
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Alexis Antunes. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

        25 yaşındaki Antunes, son olarak İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'de forma giymişti.

