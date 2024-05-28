Göztepe kaptanlarından Atınç Nukan ayrılmak istemiyor

Yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak olan ekiplerden Göztepe, iskelet kadrosunu korumak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce sol beki kaptan İsmail Köybaşı ve Nijeryalı orta saha Antony Dennis ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda, takım kaptanlarından stoper Atınç Nukan'ın da Göz-Göz'de kalmak istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimi le Southampton'ın Wembley Stadı'nda Leeds United ile oynadığı Championship Play-Off finaline giden tecrübeli oyuncu, kalma talebini iletti. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren Atınç'ı kurmayların da bırakmak istemediği ifade edildi.