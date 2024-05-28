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        Göztepe kaptanlarından Atınç Nukan ayrılmak istemiyor

        Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe iskelet kadrosunu korumak için çalışmalarını hızlandırdı. Takım kaptanlarından Atınç Nukan'ın ayrılmak istemediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:35
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        Atınç Nukan, Göztepe'de kalmak istiyor!
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        Yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak olan ekiplerden Göztepe, iskelet kadrosunu korumak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce sol beki kaptan İsmail Köybaşı ve Nijeryalı orta saha Antony Dennis ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda, takım kaptanlarından stoper Atınç Nukan'ın da Göz-Göz'de kalmak istediği belirtildi.

        Sarı-kırmızılı yönetimi le Southampton'ın Wembley Stadı'nda Leeds United ile oynadığı Championship Play-Off finaline giden tecrübeli oyuncu, kalma talebini iletti. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren Atınç'ı kurmayların da bırakmak istemediği ifade edildi.

        Bu sezon yedek kalmasına rağmen hiçbir sorun çıkarmayan tecrübeli savunmacıyla bir aksilik olmazsa nikah tazelenecek. Göztepe'ye 2019-2020 sezonunda gelen Atınç Nukan, bu sezonun ikinci devresine kadar düzenli olarak forma giydi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle yedek kulübesine çekilen oyuncu, bin 213 dakika süre alıp 2 kez ağları sarstı. Teknik ekibin de önümüzdeki sezon Atınç'tan faydalanmayı düşündüğü kaydedildi.

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