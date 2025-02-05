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        Göztepe kupada moral arıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:51
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        Göztepe kupada moral arıyor!
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        Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor'a yenilip düşüşe geçen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın ikinci maçında Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya gelecek.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcüler Romulo ve Juan'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Solet ile Doğan ve stoper Koray maçta forma giyemeyecek.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategoni 300, misafir tribünü ise 450 TL olarak belirlendi.

        Avrupa kupalarına katılma yolunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar gruptaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenmişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov önemli eksiklere rağmen 3 puanı alacaklarına inandığını kaydetti.

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