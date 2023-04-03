Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesine Yakın Mı?

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İstanbul’da bir yerden bir yere özel araçla ya da taksiyle gitmek zaman kaybı açısından kişileri oldukça zorlarken Marmaray raylı ulaşım sistemi hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak isteyenler için en ideal toplu taşıma olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe istasyonuna nasıl gidilir, Marmara Üniversitesi'ne yakın mı? sorularının cevaplarını bir araya getirdik.

Göztepe Marmaray Durağı Nerede?

Göztepe Marmaray Durağı üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler, bu istasyonun nerede olduğunu ve Göztepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir? Sorusunun cevabını aramaktadır. Göztepe Marmaray Durağı Gebze- Harem Hattı üzerinde bulunan bir duraktır. Söğütlüçeşme’den Marmaray hattına geçerek kısa sürede Göztepe İstasyonu’na ulaşabilirsiniz.

Göztepe Marmaray Durağı Marmara Üniversitesine Yakın Mı?

Hem hızlı hem de uygun fiyatlı bir ulaşım aracı olduğu için Marmaray öğrenciler tarafından da sıklıkla kullanılan bir raylı sistem. Bu yüzden bu ulaşım alternatifini kullanmak isteyen Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü öğrencileri Göztepe Marmaray Durağı’nın üniversiteye yakın olup olmadığını merak ediyor. Göztepe Durağı Marmara Üniversitesi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor.

Göztepe Marmaray Durağı Yol Tarifi

Göztepe Marmaray Durağı’na gitmek isteyen kişiler bu istasyona en kolay gidilebilecek yol tarifini de merak etmektedir. Göztepe’de yaşayan kişiler için yürüme mesafesinde olan bu istasyona farklı semtlerden yine Marmaray yardımı ile ulaşımı sağlayabilirsiniz.

Göztepe Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Marmaray ulaşım sistemini kullanmak isteyen kişilerin temel nedeni trafik olmaması ve hızlı ulaşımı sağlaması. Bu yüzden bu hattı kullanmak isteyen kişiler Göztepe Marmaray Durağı’ndan kaç dakikada bir tren geçeceğini merak etmektedir. Bu hat üzerinde sefer sayıları oldukça fazladır. Hafta içinde özellikle mesai çıkış saatlerinde 5 ila 6 dakikada bir tren gelir. Hafta sonu ise tren sefer sıklığı 10 dakikaya çıkabilir.