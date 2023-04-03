Göztepe Marmaray Durağı Nerede?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesine Yakın Mı?
ABONE OL

Göztepe Marmaray durağı nerede? Marmaray Göztepe istasyonuna nasıl gidilir?

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı metropol kentleri arasında yer alan İstanbul’da ulaşım kişilerin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Bu yüzden kişiler bir yerden bir yere giderken trafikte kalmayacağı ulaşım sistemlerini tercih ediyor. Marmaray ise bu ulaşım araçlarının başında geliyor. Bu noktada Göztepe’den İstanbul’un farklı bir noktasına gitmek isteyen kişiler de Göztepe Marmaray durağı hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, Göztepe Marmaray durağı nerede? Marmaray Göztepe istasyonu nasıl gidilir, Marmara Üniversitesi'ne yakın mı? sorularının tüm detayları.

Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesine Yakın Mı?
HABERTURK.COM

İstanbul’da bir yerden bir yere özel araçla ya da taksiyle gitmek zaman kaybı açısından kişileri oldukça zorlarken Marmaray raylı ulaşım sistemi hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak isteyenler için en ideal toplu taşıma olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe istasyonuna nasıl gidilir, Marmara Üniversitesi'ne yakın mı? sorularının cevaplarını bir araya getirdik.

Göztepe Marmaray Durağı Nerede?

Göztepe Marmaray Durağı üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler, bu istasyonun nerede olduğunu ve Göztepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir? Sorusunun cevabını aramaktadır. Göztepe Marmaray Durağı Gebze- Harem Hattı üzerinde bulunan bir duraktır. Söğütlüçeşme’den Marmaray hattına geçerek kısa sürede Göztepe İstasyonu’na ulaşabilirsiniz.

Göztepe Marmaray Durağı Marmara Üniversitesine Yakın Mı?

Hem hızlı hem de uygun fiyatlı bir ulaşım aracı olduğu için Marmaray öğrenciler tarafından da sıklıkla kullanılan bir raylı sistem. Bu yüzden bu ulaşım alternatifini kullanmak isteyen Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü öğrencileri Göztepe Marmaray Durağı’nın üniversiteye yakın olup olmadığını merak ediyor. Göztepe Durağı Marmara Üniversitesi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor.

Göztepe Marmaray Durağı Yol Tarifi

Göztepe Marmaray Durağı’na gitmek isteyen kişiler bu istasyona en kolay gidilebilecek yol tarifini de merak etmektedir. Göztepe’de yaşayan kişiler için yürüme mesafesinde olan bu istasyona farklı semtlerden yine Marmaray yardımı ile ulaşımı sağlayabilirsiniz.

Göztepe Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Marmaray ulaşım sistemini kullanmak isteyen kişilerin temel nedeni trafik olmaması ve hızlı ulaşımı sağlaması. Bu yüzden bu hattı kullanmak isteyen kişiler Göztepe Marmaray Durağı’ndan kaç dakikada bir tren geçeceğini merak etmektedir. Bu hat üzerinde sefer sayıları oldukça fazladır. Hafta içinde özellikle mesai çıkış saatlerinde 5 ila 6 dakikada bir tren gelir. Hafta sonu ise tren sefer sıklığı 10 dakikaya çıkabilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Söğütlüçeşme Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Söğütlüçeşme İstasyonu Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?
GÜNDEM Söğütlüçeşme Marmaray durağı nerede?
Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Suadiye İstasyonu Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesine Yakın Mı?
GÜNDEM Suadiye Marmaray durağı nerede?
Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
GÜNDEM Kız Kulesi'nden yeni görüntü
Ayasofya'nın "İmparatorluk Kapısı" koruma altına alındı - Güncel haberler
GÜNDEM Ayasofya'da İmparatorluk Kapısı cam bölme ile ...
Bal neden bozulmayan tek yiyecektir? Bal neden bozulmaz?
GÜNDEM Bal neden bozulmaz?
Aslıhan'ı öldüren katil zanlısı Polat Hatal 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
GÜNDEM Müebbetten 18 yıla! Aslıhan'ın katili için yeni karar
Üniversite sınavları online mı yapılacak? 2023 üniversite vize sınavları nasıl olacak?
GÜNDEM Üniversite sınavları nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki öğrenciler, farklı illerdeki okullarda sınava girebilecek
GÜNDEM Deprem bölgesindeki öğrenciler, farklı illerdeki ...
Son dakika: 6 kent daha afet bölgesi ilan edildi! Hangi bölgeler afet bölgesi ilan edildi?
GÜNDEM 6 kent daha afet bölgesi ilan edildi!
Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Feneryolu İstasyonu Nasıl Gidilir? (Yol Tarifi)
GÜNDEM Feneryolu Marmaray durağı nerede?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.