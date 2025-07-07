Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'nin yeni transferi Janderson korkuttu! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'nin yeni transferi Janderson korkuttu!

        Göztepe'nin yeni transferi golcü Janderson kamp öncesi apandisit sorunu yaşadığı tespit edilen oyuncu operasyona alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'nin yeni transferi korkuttu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampına başlayan Göztepe'nin yeni transferi golcü Janderson kamp öncesi apandisit sorunu ile karşı karşıya kaldı. Slovenya seyahatinden bir gece önce yoğun bir karın ağrısı şikayeti yaşayan Brezilyalı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisit sorunu yaşadığı tespit edilen oyuncu operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçen 26 yaşındaki forvetin 2 gün dinleneceği ardından Slovenya kampına katılacağı kaydedildi.

        Brezilya'nın Vitoria takımından kadroya dahil edilen Sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Öte yandan Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet ise tedavisine Fransa'da devam ediyor. Şu an takımdan ayrı kalan Orta Afrikalı oyuncunun hem bireysel idmanlar yaptığı hem de yoğun tedavi gördüğü belirtildi. Solet'in durumunu yakından takip eden kurmayların oyuncunun göstereceği gelişime göre hareket edeceği, Solet'in hızla iyileşmesi durumunda yeni sezonda takımda kalabileceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit