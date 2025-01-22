Göztepe, Romulo'nun bonservisini aldı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Romulo'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe’mizde!
Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır."
SEZON KARNESİ
22 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.