Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Samsunspor 20 maçlık yenilmezlik serisini Göztepe deplasmanında bitirdi. Play-Off hesapları yapan Göztepe, evinde Samsunspor'u tek golle geçerek 4'te 4 yaptı.
Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan golü 51'de Mamah kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe 47 puana yükselip ilk 7 yolunda çok önemli virajı döndü. Lider Samsunspor ise 63 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9´uncu dakikada Göztepe'nin golü iptal oldu. İsmail'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Emir topu kafayla filelere gönderdi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'dan gelen uyarı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
21'inci dakikada Laura'nın kafa pasında Cihan topla buluştu. Cihan net pozisyonda meşin yuvarlağı ıskaladı.
40´ıncı dakikada Traore'nin pasında topa hareketlenen Mamah ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mamah'ın vuruşunda Szumski gole izin vermedi.
51'inci dakikada Göztepe golü buldu. Yalçın'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mamah kaleciyi de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 1-0.
65'inci dakikada Göztepe atağa hızlı çıktı. Topla beraber ceza sahasına sokulan Mamah'ın vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.
81'inci dakikada Samsunspor tehlikeli geldi. Soldan yapılan ortada Fofana topu ceza alanında kontrol etti. Fofana'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve 3 puan ev sahibi Göztepe'nin oldu.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır
Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik), Aliou Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın Kayan (Dk. 84 Hikmet Çiftçi), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 73 Fofana), Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Benasser (Dk. 64 Osman Çelik), Cihan Kahraman (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Soner Gönül, Laura, Tanque (Dk. 64 Tomane)
Gol: Dk. 51 Mamah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 48 Aliou Traore, Dk. 73 Palmer (Göztepe), Dk. 66 Soner Gönül, Dk. 86 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)
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