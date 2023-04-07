Bu sonuçla Göztepe 47 puana yükselip ilk 7 yolunda çok önemli virajı döndü. Lider Samsunspor ise 63 puanda kaldı.

9´uncu dakikada Göztepe'nin golü iptal oldu. İsmail'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Emir topu kafayla filelere gönderdi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'dan gelen uyarı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

51'inci dakikada Göztepe golü buldu. Yalçın'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mamah kaleciyi de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

65'inci dakikada Göztepe atağa hızlı çıktı. Topla beraber ceza sahasına sokulan Mamah'ın vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

81'inci dakikada Samsunspor tehlikeli geldi. Soldan yapılan ortada Fofana topu ceza alanında kontrol etti. Fofana'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve 3 puan ev sahibi Göztepe'nin oldu.