Gouffran kalacak, Ghilas'a talip var

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya Belek'te 14 Ocak'a kadar kampa giren Göztepe'de en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Yoan Gouffran'ın takımda kalacağı öğrenildi. Geçen sezon geldiği Göz-Göz'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Fransız oyuncunun, ekstra bir teklif gelmediği takdirde teknik direktör Kemal Özdeş'in de isteğiyle sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği kaydedildi.

Özellikle ilk yarının son haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında 83 dakika sahada kalıp 1 de gol atan 32 yaşındaki futbolcunun kurmaylara başarı sözü verdiği kaydedildi. Göztepe´de ilk devrede 8 maça çıkan Guoffran'ın sezon sonu mukavelesi bitecek.

İzmir temsilcisinde yine bir türlü beklentileri karşılayamayan ve ilk yarıda kadro dışı kalıp lisansı askıya alınan Nabil Ghilas'a yurt dışından teklifler gelmesi yönetimi umutlandırdı. Göztepe'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunup oynamadan parasını almaya devam eden 28 yaşındaki Cezayirli ile Mısır ve Tunus takımlarının ilgilendiği iddia edildi. Göztepe'den oturduğu yerde 1.2 milyon euro garanti para kazanan forvet oyuncusu için her teklifi değerlendirmek isteyen yönetimin mutlaka bir çözüm bulacağı kaydedildi. İzmir ekibinde elde kalan diğer bir futbolcu Oscar Scarione'ye ise herhangi bir transfer teklifi gelmediği vurgulandı.

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