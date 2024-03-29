Altın fiyatlarında yeni zirve! 30 Mart canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları rekor bir seviyeye yükseldi. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 29 Mart Cuma günü ons altın, düne kıyasla yüzde 1.60 artarak 2 bin 230 liraya yükseldi. Buna bağlı gram altın fiyatı bugün 2 bin 300 lira seviyesini yeniden geçti. İşte, 30 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 320 liradan yaparken; 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 793 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 802 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.323,79
Satış: 2.325,06
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.229,44
Satış: 2.230,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.718,07
Satış: 3.801,47
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.872,26
Satış: 15.159,39
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.412,89
Satış: 7.602,95
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.872,26
Satış: 15.159,39
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.854,25
Satış: 16.259,63
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.296,52
Satış: 1.722,27
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.202,34
Satış: 2.342,16