Gram altında son durum ne? 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları tablosu
Son dakika altın fiyatlarım sorgulanıyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, küresel piyasalarda "yüksek faiz" endişesini yeniden alevlendirdi. Enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yukarıda tutacağı beklentisi, altın fiyatlarında çarşamba günü sert bir gerilemeye yol açtı. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını ararken, 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları tablosunda hareketlilik sürüyor. İşte serbest piyasada çeyrek, yarım ve gram altında son durum...
Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ederken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Orta Doğu’da yeniden yükselen jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarındaki artış, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırırken gözler “Gram altında son durum ne?” sorusuna çevrildi. İşte 3 Haziran güncel altın fiyatları tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
6.627,1020
6.628,0180
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.484,23
4.485,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.603,0600
10.836,4700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.414,2600
43.214,5400
TAM ALTIN FİYATI
43.073,00
43.387,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.140,15
21.673,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.412,84
43.214,25
ATA ALTIN FİYATI
43.949,14
45.065,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.619,18
4.824,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.025,42
6.300,71
GREMSE ALTIN FİYATI
107.301,00
108.500,00