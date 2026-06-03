Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Gram altında son durum ne? 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları tablosu

        Gram altında son durum ne? 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları tablosu

        Son dakika altın fiyatlarım sorgulanıyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, küresel piyasalarda "yüksek faiz" endişesini yeniden alevlendirdi. Enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yukarıda tutacağı beklentisi, altın fiyatlarında çarşamba günü sert bir gerilemeye yol açtı. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını ararken, 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları tablosunda hareketlilik sürüyor. İşte serbest piyasada çeyrek, yarım ve gram altında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 07:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ederken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Orta Doğu’da yeniden yükselen jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarındaki artış, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırırken gözler “Gram altında son durum ne?” sorusuna çevrildi. İşte 3 Haziran güncel altın fiyatları tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.627,1020

        6.628,0180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.484,23

        4.485,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.603,0600

        10.836,4700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.414,2600

        43.214,5400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.073,00

        43.387,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.140,15

        21.673,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.412,84

        43.214,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.949,14

        45.065,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.619,18

        4.824,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.025,42

        6.300,71

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.301,00

        108.500,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon

        İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler de b...
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine misilleme!
        İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine misilleme!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini güncelledi
        Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini güncelledi
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!