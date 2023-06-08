Gram altında yükseliş sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın
ABONE OL

Gram altında yükseliş sürüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 1.462 lira ile yeni zirvesine ulaştı

Gram altında yükseliş sürüyor
AA

Dün döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 6,6 artışla 1.452 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.462 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.710 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 azalışla günü 1.940 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1.946 dolardan alıcı buldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini bildirerek, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının enflasyonla mücadelede istenilen sinyalleri alamamasının varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Dünya genelinde merkez bankalarının ardı ardına beklentilerin aksine karar aldığını belirten analistler, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörülerin yeniden belirsizleştiğini ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 34 seviyesine çıktığını ifade etti.

Analistler, tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini hatırlatarak, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 1 Mayıs'tan bu yana en güçlü günlük yükselişi 12 baz puan artışla kaydederek yüzde 4,80'e çıktığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALTIN REKOR KIRDI! 8 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın fiyatlarında rekor!
Merkez Bankası 2 ayda 96 ton altın sattı
ALTIN TCMB 2 ayda 96 ton altın sattı
Gram altın REKOR TAZELEDİ! Canlı altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?
ALTIN Gram altın rekor tazeledi!
SON DAKİKA: Gram altın fiyatlarında yeni rekor! 7 Haziran 2023 Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Gram altında yeni rekor
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar ve kaç TL yükseldi? 7 Haziran çeyrek altın fiyatı canlı durum
ALTIN Altın rekor kırmaya devam ediyor!
Gram altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Gram altında yeni rekor
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son dakika 6 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları | CANLI TABLO
ALTIN Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!
CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Haziran 2023 Kapalıçarşı'da güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Altın kuru
ALTIN Altın alacaklar dikkat: Gram altın fiyatı...
Altın haftaya rekorla başladı! 5 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları| CANLI ALTIN KURU
ALTIN Altın haftaya rekorla başladı!
ALTIN ZİRVEDE! Son dakika: 3 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL | CANLI ALTIN KURU
ALTIN Altın haftayı zirvede kapattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.