Grammy ödüllü 'The Black Keys' ilk kez İstanbul'da!

Dünyanın en etkili rock gruplarından Grammy ödüllü The Black Keys, kariyerlerinin ilk Türkiye konserini Epifoni ve URU ortak organizasyonuyla gerçekleştirecek.

Modern blues-rock sound'unu yeniden tanımlayan ve şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca hayran edinen grup, "PEACHES 'N KREAM" turnesi kapsamında 15 Eylül gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

Dev buluşmanın biletleri, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yıl yayınladıkları ve büyük başarı kazanan son albümleri "No Rain, No Flowers" ile kariyerlerini zirveye taşıyan Dan Auerbach ve Patrick Carney önderliğindeki The Black Keys, hem bu albümden yeni şarkılarını hem de "Lonely Boy", "Gold on the Ceiling" gibi zamansız hitlerini ilk kez İstanbul'da canlı seslendirecek.

The Black Keys öncesinde, günümüzün en büyük blues sözcülerinden biri ve gerçek bir yaşayan efsane olan Robert Finley sahnede olacak. 60'lı yaşlarında görme yetisini kaybetmek dahil pek çok zorluğun üstesinden gelen 70'lik delikanlı Finley, İstanbul gecesine unutulmaz bir derinlik katacak.

Güçlü vokaliyle tanınan Finley, kapalı gişe konser turları, sayısız festival performansı, The Black Keys ile birlikte sahne alması ve Auerbach'ın Easy Eye Sound Revue'sinde başrol oynamasıyla uluslararası alanda son derece popüler bir canlı performans sanatçısı olduğunu kanıtladı.

