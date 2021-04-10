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Granada - Manchester United maçına damga vuran 'çıplak adam'ın ilginç hikayesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Granada - Manchester United maçında sahaya atlayan protestocunun 14 saat statta beklediği ortaya çıktı.

Granada - Manchester United maçına damga vuran 'çıplak adam'ın ilginç hikayesi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Granada ile Manchester United'ın karşı karşıya geldiği maçta sahaya giren çıplak bir kişi geceye damga vurmuştu. Bir anda herkesi şaşkınlığa sürükleyen kişinin aslında İspanya'nın Granada şehrinde çıplaklığı ile tanınan OLmo Garcia olduğu ortaya çıktı.

Sahaya çıplak şekilde giren ve zeminde yuvarlanan Garcia, görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yetkililerin kimlik araştırması sonrası protestocunun son birkaç ay içinde 15 kez tutuklandığı belirtildi. Elhamra kentinde ve en beklenmedik köşelerinde giysisiz yürümesiyle ünlü olan OLmo, daha önce verdiği röportajda eylemlerin gerekçesini "Daha iyi bir insan olmak" ifadeleriyle sunmuş. Granada gazetesi seyircisiz oynanan maçta Garcia'nın 14 saat boyunca saha kenarındaki bir brandanın altında gizlendiğini haberleştirdi.

ASLINDA İŞ İNSANI!

Ideal of Granada'ya göre OLmo Garcia, 2004 yılından bu yana sporcular için protein ve gıda satışı yapan büyük bir endüstriyel işe sahip. 37 yaşındaki Garcia, 2016 yazında Bahreyn, Ekvador ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı seyahatler sonrası tutkunu olduğu yaşam tarzını benimsemiş.

"ÇIPLAK OLMANIN PSİKOLOJİK FAYDALARI VARDIR!"

Garcia çıplak gezmesini şu sözlerle özetlemiş:

"Çıplak olmanın psikolojik faydaları vardır. Saflığı, huzuru talep etmenin, kıyafetlerinizi çıkardığınızda her şeye karşı daha samimi olduğunuzu göstermenin bir yoludur. Kimseyi rahatsız etmiyorum ve bunun toplum için iyi olduğunu düşünüyorum."

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