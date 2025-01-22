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        Haberler Gündem Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı

        Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı

        Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 23:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:12
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        Ön hasar raporu: Ağır hasarlı
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        Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

        Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

        Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

        Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Grand Kartal Oteli
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