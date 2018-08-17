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Kültür-Sanat

Gravity ile Oscar alan Alfonso Cuaron'un yeni filmi Roma'dan ilk teaser

Dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali‘nde yapacak olan Roma filminden merakla beklenen ilk tesaer yayınlandı

17 Ağustos 2018 Cuma, 15:19:16

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ve Garavity gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmış olan Alfonso Cuoaron, uzun bir aradan sonra yeni filmi Roma ile dönüyor. Yönetmen Cuoaron, Netflix tarafından yapımcılığı üstlenilen Roma filmini kendi isteklerini en iyi yansıtabildiği film olarak nitelendiriyor. 

Roma, Meksika'da 1970 yıllarında geçiyor ve orta sınıf bir ailenin hayatını ekranlara getiriyor. Siyah beyaz olan film, aile içi çatışmaları, sosyal hiyerarşiyi ve o yılların siyasi ortamlarını da ele alarak ilerliyor. Bir ailenin evinde çalışan Cleo (Yalitza Aparicio) ve iş arkadaşı Adela (Nancy García)'yı merkeze alan filmde dört çocuğu bulunan Sofia, kocasının yokluğu ile mücadele ederken Cleo ise bakımlarından sorumlu olduğu ve kendi çocuğu gibi sevdiği Sofia'nın çocuklarından ayrılmasına neden olabilecek kötü bir haberle karşı karşıyayadır. Tüm farklılıklara rağmen Cleo ve Sofia aşklarını yaşamaya çalışırken diğer yandan da devlet destekli milis güçler ile öğrenci hareketlerinin bulunduğu bir ortamla mücadele etmeye çalışmaktadırlar. 

Cuoaron'ın çocukluğunda dünyasını şekillendiren kadınlardan ilham alarak ortaya çıkardığı Roma, yakında Netflix'te yayınlanacak.

ALFONSO CUARON'UN YENİ FİLMİ ROMA'DAN İLK TEASER
Alfonso Cuaron'un yeni filmi Roma'dan ilk teaser yayınlandı

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