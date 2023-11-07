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        Haberler Gündem Green Card başvuruları sona erdi! 2023-2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Green Card başvuruları sona erdi! DV Lottery Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları 7 Kasım Salı günü saat 20.00 itibarıyla son buldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Green Card olarak bilinen Yeşil Kart başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresi üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023-2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:38
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        Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilmektedir. Green Card başvuru şartlarını taşıyan adaylar 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Peki, "DV Lottery Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        GREEN CARD BAŞVURULARI SONA ERDİ!

        Green Card başvuruları 4 Ekim'de başladı, son gün ise 7 Kasım olarak duyuruldu. 7 Kasım günü TSİ 20.00'de başvurular kapandı. Başvuru işlemleri https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

        Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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