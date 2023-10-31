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        Haberler Gündem Green Card başvurularında sona gelindi! 2023 Green Card başvuruları ne zaman?

        Green Card başvurularında sona gelindi! 2023 Green Card başvuruları ne zaman?

        Green Card başvuru süreci devam ediyor. Süreçte sona yaklaşılırken henüz başvuruda bulunmayanlar merak içerisinde "2023 Green Card başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Green Card başvuruları son tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:17
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        Green Card başvuru süreci bitiyor. Henüz başvuruda bulunmamış ve başvuruda bulunacaklar merak içerisinde "2023 Green Card başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen tarih başvuru süreci henüz başlamadan ilan edilmişti. Peki, 2023 Green Card başvuruları ne zaman bitecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        GREEN CARD BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ

        ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından 4 Ekim Çarşamba günü başlatılan Green Card başvuruları 7 Kasım tarihinde sona erecek.

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

        Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir

        GREEN CARD ÇEKİLİŞİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

        En az lise mezunu olmak.

        Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

        18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

        Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

        Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

        Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

        Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

        GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?

        Green Card başvurusu yapmak ücretsizdir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılması halkinde, Amerika'ya gitmek için bazı kalemlerde ödemeler yapılması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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