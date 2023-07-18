Grenada nerede, hangi kıtada yer alır? Grenada başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Doğal güzelliklerinin tarihsel yapılarla resmedildiği ülke, Grenadinler ada grubunda yer almaktadır. Ülkenin en eski yerlileri Aravaklar olarak bilinmektedir. Kristof Kolomb, 1498 yılında bölgeye gelmiş ve buraya "Concepcion" adını vermiştir. Grenada nerede, hangi kıtada yer alır? Grenada başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Grenada ülkesi yeşilin ve mavinin en güzel tonlarını büyüleyici mimarisiyle buluşturmaktadır. Bu sebeple turizm dinamiklerini elinde tutmaktadır. Orta Çağ dönemine ait yapıları ve İslami mimarisiyle ülke, Kuzey Amerika’nın önde gelen turizm merkezlerinden biridir. Grenada nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Grenada Nerede?

Karayip Denizi’nde yer alan bu ada ülkesi, Grenada adası ile Grenadinler ada grubundan oluşmaktadır. Trinidad ve Tobago ülkesinin kuzeyinde, Atlas Okyanusu’nun üzerinde bulunmaktadır.

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Grenada Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

“Baharat Adası” olarak da isimlendirilen Grenada, Kuzey Amerika kıtasında yer alan bir ada ülkesidir. Ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir sınır komşusu yoktur. Karayip Denizi’nin doğusunda yer alan ülkenin uzunluğu 20 km’den biraz fazladır.

Grenada Başkenti

Ülkenin başkenti Saint George's şehridir. Bu liman şehir eski bir yanardağ krateriyle çevrelenmiştir. Şehir özellikle tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir.

Grenada Bayrağının Anlamı

Grenada bayrağı sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Üst ve alt üçgenler sarı, sağ ve sol üçgenler yeşil renktedir. Kırmızı renk ise bayrağı çerçevelemektedir. Bayrağın tam ortasında ise bir yıldız sembolü yer almaktadır. Yıldız sembolünün sol tarafında ise Hindistan cevizini sembolize eden bir figür bulunmaktadır. Bayrakta yer alan sarı renk bereketi, yeşil renk refah ve bolluğu, kırmızı renk ise bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanları temsil eder. Bayrağın alt ve üst kısmında toplam 6 adet ve ortasında 1 adet yıldız bulunur. Bu yıldızlar ise ülkenin yönetim bölgelerini temsil eder.

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Grenada Nüfusu

Grenada ülkesinin 2023 itibariyle nüfusu 114 bindir. Ülkenin en kalabalık şehri başkent Saint George's şehridir. Turizm sektöründen elde ettiği gelir ülke sermayesine önemli bir kazanç sağlamaktadır.

Grenada Para Birimi

Grenada Doğu Karayip Devletleri Örgütü’ne üye olduğundan dolayı Doğu Karayip dolarını kullanmaktadır. 1 Doğu Karayip doları 9,65 Türk lirasına denk gelmektedir.

Grenada Türkiye Saat Farkı

Grenada ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Ülkemiz Grenada’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Grenada’da saat 03.00’tür.

Grenada Şehirleri

Grenada’nın en büyük şehri, bir volkanın eteklerinde yer alan St. George's şehridir. Ülke nüfusunun çoğunluğu bu şehre toplanmıştır. Ülkenin diğer önemli yerleşimleri ise Grenville, Gouyave, Victoria ve Sauteurs’tur.

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