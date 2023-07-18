Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Grenada nerede, hangi kıtada yer alır? Grenada başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Doğal güzelliklerinin tarihsel yapılarla resmedildiği ülke, Grenadinler ada grubunda yer almaktadır. Ülkenin en eski yerlileri Aravaklar olarak bilinmektedir. Kristof Kolomb, 1498 yılında bölgeye gelmiş ve buraya "Concepcion" adını vermiştir. Grenada nerede, hangi kıtada yer alır? Grenada başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grenada nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Grenada ülkesi yeşilin ve mavinin en güzel tonlarını büyüleyici mimarisiyle buluşturmaktadır. Bu sebeple turizm dinamiklerini elinde tutmaktadır. Orta Çağ dönemine ait yapıları ve İslami mimarisiyle ülke, Kuzey Amerika’nın önde gelen turizm merkezlerinden biridir. Grenada nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Grenada Nerede?

        Karayip Denizi’nde yer alan bu ada ülkesi, Grenada adası ile Grenadinler ada grubundan oluşmaktadır. Trinidad ve Tobago ülkesinin kuzeyinde, Atlas Okyanusu’nun üzerinde bulunmaktadır.

        REKLAM

        Grenada Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        “Baharat Adası” olarak da isimlendirilen Grenada, Kuzey Amerika kıtasında yer alan bir ada ülkesidir. Ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir sınır komşusu yoktur. Karayip Denizi’nin doğusunda yer alan ülkenin uzunluğu 20 km’den biraz fazladır.

        Grenada Başkenti

        Ülkenin başkenti Saint George's şehridir. Bu liman şehir eski bir yanardağ krateriyle çevrelenmiştir. Şehir özellikle tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir.

        Grenada Bayrağının Anlamı

        Grenada bayrağı sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Üst ve alt üçgenler sarı, sağ ve sol üçgenler yeşil renktedir. Kırmızı renk ise bayrağı çerçevelemektedir. Bayrağın tam ortasında ise bir yıldız sembolü yer almaktadır. Yıldız sembolünün sol tarafında ise Hindistan cevizini sembolize eden bir figür bulunmaktadır. Bayrakta yer alan sarı renk bereketi, yeşil renk refah ve bolluğu, kırmızı renk ise bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanları temsil eder. Bayrağın alt ve üst kısmında toplam 6 adet ve ortasında 1 adet yıldız bulunur. Bu yıldızlar ise ülkenin yönetim bölgelerini temsil eder.

        REKLAM

        Grenada Nüfusu

        Grenada ülkesinin 2023 itibariyle nüfusu 114 bindir. Ülkenin en kalabalık şehri başkent Saint George's şehridir. Turizm sektöründen elde ettiği gelir ülke sermayesine önemli bir kazanç sağlamaktadır.

        Grenada Para Birimi

        Grenada Doğu Karayip Devletleri Örgütü’ne üye olduğundan dolayı Doğu Karayip dolarını kullanmaktadır. 1 Doğu Karayip doları 9,65 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Grenada Türkiye Saat Farkı

        Grenada ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Ülkemiz Grenada’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Grenada’da saat 03.00’tür.

        Grenada Şehirleri

        Grenada’nın en büyük şehri, bir volkanın eteklerinde yer alan St. George's şehridir. Ülke nüfusunun çoğunluğu bu şehre toplanmıştır. Ülkenin diğer önemli yerleşimleri ise Grenville, Gouyave, Victoria ve Sauteurs’tur.

        El Salvador nerede, hangi kıtada yer alır?
        El Salvador nerede, hangi kıtada yer alır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...