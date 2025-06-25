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        Haberler Bilgi Yaşam Grenada telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Grenada'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Grenada telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Grenada'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Karayipler'in "Baharat Adası" olarak anılan Grenada, hindistancevizi ağaçlarından yükselen okaliptüs kokusuyla gezginleri büyülerken, küçük rakam ve harf dizileriyle de hayatı pratikleştirir. Telefon rehberine doğru kodu girmek, kase balığının fiyatını doğru para birimiyle ödemek, araç kiralarken plakanın renklerinden anlam çıkarmak ya da tarayıcıya doğru alan adı uzantısını yazmak, tropik cennetin arka planında işleyen görünmez düzenin temel taşlarıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:30
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        Grenada telefon kodu
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        Bu basit ayrıntılar yanlış kullanıldığında, aramalar düşmez, kasiyer bozuk para bulamaz, polis kontrolünde bekleme uzar veya dijital projeler yerel kullanıcıya yabancı kalır. Küçük kodlar büyük rahatlık sağlar; dahası, ada kültürünü anlamak için birer kapı aralar. Şimdi Grenada’nın numaralarla yazılmış kimliğine yakından bakıyoruz; detaylar yazımızın devamında.

        Ormanlar arasında saklanan şelaleler, 1700’lerden kalma kolonyal binalar ve adanın her köşesini saran müzik ritmi, Grenada’ya ayak basar basmaz dikkat çeker. Fakat turkuaz denizle ilk bakışmanın hemen sonrasında, pratik sorular akla gelir: Uluslararası aramada hangi rakamı eklemeliyim, cüzdana hangi banknotu koyayım, kiraladığım küçük jipin plakasındaki mavi çizgi neyi simgeliyor, web projemi yerel pazara açmak için hangi uzantıyı kaydetmeliyim? Seyahat planından lojistik hizmetine, start-up sunumundan sahil tatiline kadar her adımı kolaylaştıran bu kodlar, ada yaşamının bel kemiğini oluşturur. Grenada telefon kodu, ada dışındaki dostları bir tuşla yakınlaştırır; Doğu Karayip Doları, otelden dalış teknesine kadar harcamaları düzene sokar; plaka renkleri aracın statüsünü ele verir; .gd alan adı büyük suyun ötesindeki sayısız site arasından bu küçük ülkenin dijital bayrağını yükseltir.

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        GRENADA TELEFON KODU

        Grenada’yı yurt dışından aramak için +1 Karayip havzasının kuzey Amerika numara planını ve ardından 473 alan kodunu tuşlamanız gerekir. Yani doğru format +1-473-XXX-XXXX biçimindedir. Karayipler’de birçok ada +1 kodunu paylaşır; Grenada’yı ayıran “473” segmentidir. Ada içinde arama yaparken ulusal “1” veya “0” trunk kodu kullanılmaz; doğrudan yedi haneli numara çevrilir. Cep telefonları ve sabit hatlar aynı alan kodunu taşır, bu da numara ezberini kolaylaştırır.

        Kısa ipuçları:

        • Turist SIM Kartları: St. George’s Havalimanı’ndaki kiosklar haftalık veri paketini pasaportla açar; etkinleştirmeden önce +1-473 ile test araması yapın.
        • Acil Durum Numarası 911’dir, ancak ek olarak 999 da geçerlidir; her iki numara +1-473 biçiminde rehbere kaydedildiğinde yabancı SIM’ler sorun çıkarmaz.
        • Sahil ve tekne turları genellikle kaptan numarasını WhatsApp üzerinden paylaşır; uygulamaya +1-473 eklenmezse mesaj ulaşmaz.

        Dağlık iç bölgelerde kapsama düşebilir, fakat kıyı şeridinde LTE hızları tatminkârdır; yine de offline haritalar seyahat rahatlığı sağlar.

        GRENADA PARA BİRİMİ

        Grenada’da cüzdanları renklendiren para Doğu Karayip Doları’dır ve ISO kodu XCD, sembolü EC$ olarak karşınıza çıkar. Bu ortak para birimi Antigua’dan St. Lucia’ya kadar sekiz Karayip ülkesinde geçerlidir. Banknot değerleri 5, 10, 20, 50 ve 100 EC$, madeni paralar ise 1, 2, 5, 10 ve 25 cent olarak dolaşımdadır. ABD Doları turistik bölgelerde yaygın kabul görür; ancak yerel tezgâhlar dolarınızı EC$ cinsinden bozuklukla geri verebilir, kur farkı nedeniyle değer kaybedersiniz.

        Harçlık planı yaparken:

        • Masraflarınızı EC$ üzerinden düşünün; restoran ve otel hesapları menüde çift para birimi gösterseler de POS cihazları tüm işlemi XCD cinsinden kaydeder.
        • ATM’ler USD ve EC$ seçenekleri sunar; kur ve komisyon tablosunu işlem öncesi inceleyin.
        • Pazar yerlerinde 100 EC$’lık banknot bozmak zor olabilir; yanınıza 10 ve 20’lik kupürlerden stoklayın.

        Kredi kartı temassız ödeme lüks beldelerde gelişmiş olsa da, Spice Isle’un arka sokaklarında nakit hâlâ kraldır.

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        GRENADA PLAKA KODU

        Adanın plakaları, belirgin renk kodlaması sayesinde statüyü ve kullanım amacını hemen belli eder. Genel format siyah zemin üzerine beyaz harflerdir; üç harf iki rakamdan oluşur (örneğin PAB 23).

        • Özel araçlar beyaz karakterli siyah plakaya sahiptir.
        • Ticari taksiler kırmızı zemin üzerine beyaz harf taşır ve genellikle “H” harfiyle başlar.
        • Kiralık araçlar mavi zemin beyaz karakter kullanır, plaka başında “R” yer alır.

        Araç kiralayacaksanız mavi plakanın varlığını kontrol edin; sigorta yalnızca kiralık statüsünde geçerlidir.

        Plaka kontrollerinde işinizi kolaylaştırmak için:

        • Sözleşmedeki plaka ve aracın üzerindeki plakanın uyuştuğunu fotoğraflayın.
        • Ada içi sürüşte sol şerit kullanılır; turist kazalarının çoğu bu detayı atlamaktan doğar.
        • Otoyol bulunmaz, fakat kıyı turları sırasında “Speed Bump” uyarılarına dikkat; plakanın yere sürtmemesi için yavaş geçin.

        GRENADA HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR?

        Grenada’nın resmî ülke kodu üst düzey alan adı .gd’dir. Alan adlarını yöneten NIC GD, başvuru için yerleşiklik şartı koşmaz; bu da dünya genelindeki girişimciler için cazip bir seçenek yaratır.

        Resmî kurumlar gov.gd, eğitim kuruluşları edu.gd altında faaliyet gösterir, bu alt uzantılar dış dünyaya güven işareti sunar. Karayip pazarına açılmayı planlıyorsanız .gd, .tt ve .vc kombosuyla bölgesel markalama seti elde etmiş olursunuz.

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