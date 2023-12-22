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        Haberler Dünyadan Greta Gerwig ile Noah Baumbach evlendi - Magazin haberleri

        Greta Gerwig ile Noah Baumbach evlendi

        'Barbie'nin yönetmenliğini de üstelenen oyuncu Greta Gerwig, uzun süredir birlikte olduğu ABD'li yönetmen Noah Baumbach ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:42
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        Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı 'Barbie'nin yönetmenliğini de yapan oyuncu Greta Gerwig ile yönetmen Noah Baumbach hayatlarını resmen birleştirdi. Gerwig ile Baumbach, nikâh masasına 12 yılık beraberliğin ardından oturdu.

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        'BARBIE'NİN SENARYOSUNU BERABER YAZDILAR

        İki çocuk sahibi olan çift, 'Barbie' filminin tüm dünyada fenomen haline gelmesinde büyük bir etkiye sahip.

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        Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin ısrarları üzerine yönetmenliği üstlenen Greta Gerwig, 'Barbie' filminin senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldı. 54 yaşındaki Baumbach, ayrıca; 'Beyaz Gürültü', 'Marriage Story', 'De Palma', 'Frances Ha ve Greenberg' gibi yapımlara da imza attı.

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        Noah Baumbach, 'Marriage Story' ile 'En İyi Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' dalında, Gerwig ise 'Küçük Kadınlar' ile 'En İyi Uyarlama Senaryo' dalında aday gösterilmişti.

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        'Barbie', Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni unvanını kazandırdı. 'Barbie' filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi olmuştu.

        #Noah Baumbach
        #Greta Gerwig
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